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ГСЧС: Более 4 тысяч жилых домов в Украине потерпели разрушения

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 04:35

С 24 февраля в Украине полностью уничтожен  651 жилой дом, а частично повреждено – около 3780.

Источник: заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш во время брифинга, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Уточняется, что масштабы разрушений значительно больше, поскольку эти цифры учитывают только те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и не включают данных с оккупированных территорий.

ГСЧС разрабатывает планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры страны.

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Темы: ГСЧСвойна
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