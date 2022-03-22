ГСЧС: Более 4 тысяч жилых домов в Украине потерпели разрушения

С 24 февраля в Украине полностью уничтожен 651 жилой дом, а частично повреждено – около 3780.

Источник: заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш во время брифинга, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Уточняется, что масштабы разрушений значительно больше, поскольку эти цифры учитывают только те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и не включают данных с оккупированных территорий.

ГСЧС разрабатывает планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры страны.