Мер Борисполя закликав цивільне населення виїхати з міста
Міський голова Борисполя Володимир Борисенко звернувся до цивільного населення з проханням виїхати, аби полегшити роботу Збройним силам України.
Джерело: звернення Борисенка
Пряма мова: "У нас щоденно чи майже щоденно відбувається відправлення людей на західну частину України.
…Це стосується і тих осіб, які прибувають до нас із евакуйованих територій – ми будемо відправляти вас в умовну безпеку й надалі, щоб ви не залишалися тут.
Як показує практика, тих міст, де зараз ідуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам…
…бої точаться вже навколо (міста – ред.), тому я звертаюся до цивільного населення… по можливості виїхати з міста".
Деталі: Також мер Борисполя повідомив про запровадження посиленої комендантської години на півтори доби, яка закінчиться о 7 годині ранку 23 березня.
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