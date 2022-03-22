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Мер Борисполя закликав цивільне населення виїхати з міста

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 04:04
Мер Борисполя закликав цивільне населення виїхати з міста
Борисенко, скриншот

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко звернувся до цивільного населення з проханням виїхати, аби полегшити роботу Збройним силам України.

Джерело: звернення Борисенка

Пряма мова: "У нас щоденно чи майже щоденно відбувається відправлення людей на західну частину України.

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…Це стосується і тих осіб, які прибувають до нас із евакуйованих територій – ми будемо відправляти вас в умовну безпеку й надалі, щоб ви не залишалися тут.

Як показує практика, тих міст, де зараз ідуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам…

…бої точаться вже навколо (міста – ред.), тому я звертаюся до цивільного населення… по можливості виїхати з міста".

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Деталі: Також мер Борисполя повідомив про запровадження посиленої комендантської години на півтори доби, яка закінчиться о 7 годині ранку 23 березня.

Теми: Бориспільвійнаевакуація
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