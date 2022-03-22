Мэр Борисполя призвал гражданское население уехать из города

Мэр Борисполя Владимир Борисенко обратился к гражданскому населению с просьбой уехать, чтобы облегчить работу Вооруженным силам Украины.

Источник: обращение Борисенко

Прямая речь: "У нас ежедневно или почти ежедневно происходит отправка людей на западную часть Украины.

…Это касается и тех лиц, которые прибывают к нам с эвакуированных территорий – мы будем отправлять вас в условную безопасность и дальше, чтобы вы не оставались здесь.

Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам…

…бои идут уже вокруг (города – ред.), поэтому я обращаюсь к гражданскому населению… по возможности уехать из города".

Детали: Также мэр Борисполя сообщил о введении усиленного комендантского часа на полтора суток, которое закончится в 7 часов утра 23 марта.