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Мэр Борисполя призвал гражданское население уехать из города

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 05:04
Борисенко, скриншот

Мэр Борисполя Владимир Борисенко обратился к гражданскому населению с просьбой уехать, чтобы облегчить работу Вооруженным силам Украины.

Источник: обращение Борисенко

Прямая речь: "У нас ежедневно или почти ежедневно происходит отправка людей на западную часть Украины.

…Это касается и тех лиц, которые прибывают к нам с эвакуированных территорий – мы будем отправлять вас в условную безопасность и дальше, чтобы вы не оставались здесь.

Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам…

…бои идут уже вокруг (города – ред.), поэтому я обращаюсь к гражданскому населению… по возможности уехать из города".

Детали: Также мэр Борисполя сообщил о введении усиленного комендантского часа на полтора суток, которое закончится в 7 часов утра 23 марта.

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Темы: Бориспольвойнаэвакуация
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