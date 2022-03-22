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Зеленський вказав, де буде "точка для закінчення війни"

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 04:27
Зеленський вказав, де буде точка для закінчення війни
Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський оцінив роль НАТО і окремих країн-членів у пошуку можливостей припинення війни Росії проти України та вказав "точку для закінчення війни".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам, цитує ВВС

Пряма мова: "Вони повинні завтра (після припинення вогню – ред.) сказати, що Україну беруть в НАТО чи не беруть. Відповідь проста – нас не беруть, бо бояться Росії. Нам треба заспокоїтись з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки".

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"Ось в цьому треба знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни".

Деталі: За словами Зеленського, це нормальний компроміс – для заходу, для України та для Росії.

Теми: Зеленськийвійна
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