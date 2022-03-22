Зеленський вказав, де буде "точка для закінчення війни"
Вівторок, 22 березня 2022, 05:27
Президент Володимир Зеленський оцінив роль НАТО і окремих країн-членів у пошуку можливостей припинення війни Росії проти України та вказав "точку для закінчення війни".
Джерело: Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам, цитує ВВС
Пряма мова: "Вони повинні завтра (після припинення вогню – ред.) сказати, що Україну беруть в НАТО чи не беруть. Відповідь проста – нас не беруть, бо бояться Росії. Нам треба заспокоїтись з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки".
"Ось в цьому треба знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни".
Деталі: За словами Зеленського, це нормальний компроміс – для заходу, для України та для Росії.
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