Зеленський вказав, де буде "точка для закінчення війни"

Президент Володимир Зеленський оцінив роль НАТО і окремих країн-членів у пошуку можливостей припинення війни Росії проти України та вказав "точку для закінчення війни".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам, цитує ВВС

Пряма мова: "Вони повинні завтра (після припинення вогню – ред.) сказати, що Україну беруть в НАТО чи не беруть. Відповідь проста – нас не беруть, бо бояться Росії. Нам треба заспокоїтись з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки".

"Ось в цьому треба знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни".

Деталі: За словами Зеленського, це нормальний компроміс – для заходу, для України та для Росії.