Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський вказав, де буде "точка для закінчення війни"

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 05:27
Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський оцінив роль НАТО і окремих країн-членів у пошуку можливостей припинення війни Росії проти України та вказав "точку для закінчення війни".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам, цитує ВВС

Пряма мова: "Вони повинні завтра (після припинення вогню – ред.) сказати, що Україну беруть в НАТО чи не беруть. Відповідь проста – нас не беруть, бо бояться Росії. Нам треба заспокоїтись з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки".

"Ось в цьому треба знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни".

Деталі: За словами Зеленського, це нормальний компроміс – для заходу, для України та для Росії.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Зеленськийвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Харківський напрямок: ППО збила російський винищувач Су-34

В Україні спростили ЗНО-2022

Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

доповненоРада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і продаж гумдопомоги

5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції

оновленоРосійські ЗМІ "знайшли" Шойгу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликав світ підтримати Україну
Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну
Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
Останні новини
20:49
8 років тюрми за фото ЗСУ: як каратимуть "блогерів" за злив інформації?
20:36
Прем'єр Британії: надати Україні танки і літаки дуже складно
20:34
Байден хотів би вигнати РФ з G20 або запросити на саміт Україну
20:29
ЗСУ звільнили село в Запорізькій області - ОВА
20:26
Європейські лідери відреагували на рішення Путіна приймати оплату за газ у рублях
20:21
ВІДЕОУ Києві з початку вторгнення загинуло 75 мирних мешканців, 4 дитини – Кличко
20:06
Байден: ми відповімо, якщо Путін застосує хімічну зброю
19:56
Одещина: Росіяни стріляли з корабельної артилерії, але снаряди впали в море
19:50
Лідери G7 застерегли Росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї
19:49
Російським окупантам нав'язують, що війну треба закінчити до 9 травня
Усі новини...