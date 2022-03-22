Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны"

Президент Владимир Зеленский оценил роль НАТО и отдельных стран-членов в поиске возможностей прекращения войны России против Украины и указал "точку для окончания войны".

Источник: Зеленский в интервью общественным вещателям, цитирует ВВС

Прямая речь: "Они должны завтра (после прекращения огня – ред.) сказать, что Украину берут в НАТО или не берут. Ответ простой – нас не берут, потому что боятся России. Нам нужно успокоиться с этим. Есть другие страны НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности.

"Вот в этом нужно найти компромисс. Это будет точка для окончания войны".

Детали: По словам Зеленского, это нормальный компромисс – для запада, Украины и России.