Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден, Шольц, Макрон, Джонсон і Драгі обговорили війну в Україні

Анастасія КалатурВівторок, 22 березня 2022, 04:31

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії та Британії обговорили війну в Україні – зокрема вони висловили серйозне занепокоєння  нападами РФ на мирних жителів.

Джерело: Білий дім

Деталі: Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Реклама:

Дослівно: "Вони (лідери - Ред.) наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання безпекової допомоги  відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарній допомозі мільйонам українців, які втекли від насильства.

Лідери також розглянули нещодавні дипломатичні зусилля на підтримку України щодо припинення вогню".

Теми: СШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
США
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: