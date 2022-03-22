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Байден, Шольц, Макрон, Джонсон і Драгі обговорили війну в Україні

Анастасія КалатурВівторок, 22 березня 2022, 05:31

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії та Британії обговорили війну в Україні – зокрема вони висловили серйозне занепокоєння  нападами РФ на мирних жителів.

Джерело: Білий дім

Деталі: Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Дослівно: "Вони (лідери - Ред.) наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання безпекової допомоги  відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарній допомозі мільйонам українців, які втекли від насильства.

Лідери також розглянули нещодавні дипломатичні зусилля на підтримку України щодо припинення вогню".

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Теми: СШАвійна
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