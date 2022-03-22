Байден, Шольц, Макрон, Джонсон и Драги обсудили войну в Украине
Лидеры США, Франции, Германии, Италии и Британии обсудили войну в Украине – в частности, они выразили серьезную обеспокоенность нападениями РФ на мирных жителей.
Источник: Белый дом
Детали: Президент США Джо Байден разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
Дословно: "Они (лидеры - Ред.) отметили свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем предоставления помощи по безопасности отважным украинцам, которые защищают свою страну от российской агрессии, и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые сбежали от насилия.
Лидеры также рассмотрели недавние дипломатические усилия в поддержку Украины по прекращению огня".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"