Пентагон заявив, що допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні
Вівторок, 22 березня 2022, 05:00
У понеділок Пентагон звинуватив російську армію у скоєнні військових злочинів в Україні та заявив, що допоможе зібрати докази цього.
Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, цитує Reuters
Пряма мова: "Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють військові злочини, і ми допоможемо зі збором доказів цього".
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"Але є слідчі процеси, які триватимуть...
Ми будемо робити внесок у цей слідчий процес.
Що стосується того, що з цього вийде, то це не рішення керівництва Пентагону".
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