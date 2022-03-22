Пентагон заявив, що допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні

У понеділок Пентагон звинуватив російську армію у скоєнні військових злочинів в Україні та заявив, що допоможе зібрати докази цього.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють військові злочини, і ми допоможемо зі збором доказів цього".

"Але є слідчі процеси, які триватимуть...

Ми будемо робити внесок у цей слідчий процес.

Що стосується того, що з цього вийде, то це не рішення керівництва Пентагону".