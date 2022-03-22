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Пентагон заявив, що допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 05:00
Пентагон заявив, що допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні
Будівля Пентагону у штаті Вірджинія, США. фото ілюстративне: getty images

У понеділок Пентагон звинуватив російську армію у скоєнні військових злочинів в Україні та заявив, що допоможе зібрати докази цього.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють військові злочини, і ми допоможемо зі збором доказів цього".

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"Але є слідчі процеси, які триватимуть...

Ми будемо робити внесок у цей слідчий процес.

Що стосується того, що з цього вийде, то це не рішення керівництва Пентагону".

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Теми: СШАРосіявійна
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