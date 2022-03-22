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Пентагон заявил, что поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 05:00
Пентагон заявил, что поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине
Здание Пентагона в штате Вирджиния, США. фото иллюстративное: getty images

В понедельник Пентагон обвинил российскую армию в совершении военных преступлений в Украине и заявил, что поможет собрать доказательства этого.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы, безусловно, видим четкие доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы поможем со сбором доказательств этого".

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"Но есть следственные процессы, которые будут проходить...

Мы будем вносить вклад в этот следственный процесс.

Что касается того, что из этого получится, то это не решение руководства Пентагона".

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Темы: СШАРосcиявойна
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