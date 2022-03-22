Пентагон заявил, что поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине
Вторник, 22 марта 2022, 06:00
В понедельник Пентагон обвинил российскую армию в совершении военных преступлений в Украине и заявил, что поможет собрать доказательства этого.
Источник: представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, цитирует Reuters
Прямая речь: "Мы, безусловно, видим четкие доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы поможем со сбором доказательств этого".
"Но есть следственные процессы, которые будут проходить...
Мы будем вносить вклад в этот следственный процесс.
Что касается того, что из этого получится, то это не решение руководства Пентагона".