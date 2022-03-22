Маск: Перший орбітальний запуск Starship може бути в травні
Вівторок, 22 березня 2022, 04:50
Перший випробувальний орбітальний політ ракети SpaceX Starship може відбутися у травні 2022 року.
Джерело: засновник SpaceX Ілон Маск у twitter, CNBC
Дослівно: "До кінця наступного місяця ми матимемо 39 придатних до польоту двигунів, потім нам знадобиться ще один місяць для їх інтеграції, тому сподіваюся на випробувальний орбітальний політ у травні".
Реклама:
Нагадаємо:
- У лютому SpaceX презентувала Starship.
- Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс та розрахований на 100 осіб на борту. SpaceX проводила тестові польоти у межах земної атмосфери із поверненням на Землю.
- Орбітальні льотні випробування очікують на схвалення регуляторів. SpaceX потрібна ліцензія Федерального управління цивільної авіації. 28 березня залишається датою, коли завершиться ключова екологічна оцінка.