Маск: Перший орбітальний запуск Starship може бути в травні

Перший випробувальний орбітальний політ ракети SpaceX Starship може відбутися у травні 2022 року.

Джерело: засновник SpaceX Ілон Маск у twitter, CNBC

Дослівно: "До кінця наступного місяця ми матимемо 39 придатних до польоту двигунів, потім нам знадобиться ще один місяць для їх інтеграції, тому сподіваюся на випробувальний орбітальний політ у травні".

Нагадаємо: