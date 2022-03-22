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Маск: Перший орбітальний запуск Starship може бути в травні

Анастасія КалатурВівторок, 22 березня 2022, 05:50
ФОТО: GETTY

Перший випробувальний  орбітальний політ ракети SpaceX Starship може відбутися у травні 2022 року.

Джерело: засновник SpaceX Ілон Маск у twitter, CNBC

Дослівно: "До кінця наступного місяця ми матимемо 39 придатних до польоту двигунів, потім нам знадобиться ще один місяць для їх інтеграції, тому сподіваюся на випробувальний орбітальний політ у травні".

Нагадаємо:

  • У лютому  SpaceX презентувала Starship.
  • Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс та розрахований на 100 осіб на борту. SpaceX проводила тестові польоти у межах земної атмосфери із поверненням на Землю. 
  • Орбітальні льотні випробування очікують на схвалення регуляторів. SpaceX потрібна ліцензія Федерального управління цивільної авіації. 28 березня залишається датою, коли завершиться  ключова екологічна оцінка.

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Теми: космос
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