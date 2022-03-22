Маск: Первый орбитальный запуск Starship может быть в мае
Вторник, 22 марта 2022, 04:50
Первый испытательный орбитальный полет ракеты SpaceX Starship может пройти в мае 2022 года.
Источник: основатель SpaceX Илон Маск в twitter, CNBC
Дословно: "До конца следующего месяца у нас будет 39 пригодных к полету двигателей, потом нам понадобится еще один месяц для их интеграции, поэтому надеюсь на испытательный орбитальный полет в мае".
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Напомним:
- В феврале SpaceX представила Starship.
- Космический корабль многократного использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту. SpaceX проводила тестовые полеты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю.
- Орбитальные летные испытания ожидают одобрения регуляторов. SpaceX требуется лицензия Федерального управления гражданской авиации. 28 марта остается датой, когда завершится ключевая экологическая оценка.