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Маск: Первый орбитальный запуск Starship может быть в мае

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 05:50
ФОТО: GETTY

Первый испытательный  орбитальный полет ракеты SpaceX Starship может пройти в мае 2022 года.

Источник: основатель SpaceX Илон Маск в twitter, CNBC

Дословно: "До конца следующего месяца у нас будет 39 пригодных к полету двигателей, потом нам понадобится еще один месяц для их интеграции, поэтому надеюсь на испытательный орбитальный полет в мае".

Напомним:

  • В феврале SpaceX представила Starship.
  • Космический корабль многократного использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту. SpaceX проводила тестовые полеты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю.
  • Орбитальные летные испытания ожидают одобрения регуляторов. SpaceX требуется лицензия Федерального управления гражданской авиации. 28 марта остается датой, когда завершится ключевая экологическая оценка.

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Темы: космос
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