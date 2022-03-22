Маск: Первый орбитальный запуск Starship может быть в мае

Первый испытательный орбитальный полет ракеты SpaceX Starship может пройти в мае 2022 года.

Источник: основатель SpaceX Илон Маск в twitter, CNBC

Дословно: "До конца следующего месяца у нас будет 39 пригодных к полету двигателей, потом нам понадобится еще один месяц для их интеграции, поэтому надеюсь на испытательный орбитальный полет в мае".

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Напомним: