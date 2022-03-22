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У Чорнобильській зоні екопожежі: супутник зафіксував 7 осередків

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 05:19
У Чорнобильській зоні екопожежі: супутник зафіксував 7 осередків
Ілюстративне фото пожежі в ЧАЕС, Getty Images

На території Чорнобильської зони зафіксовано 7 осередків природних пожеж.

Джерело: сайт Верховної Ради з посиланням на дані супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA)

Дослівно: "Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу".

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"Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні Відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів".

Деталі: У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.

Теми: ЧорнобильАЕСпожежа
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