У Чорнобильській зоні екопожежі: супутник зафіксував 7 осередків
Вівторок, 22 березня 2022, 06:19
На території Чорнобильської зони зафіксовано 7 осередків природних пожеж.
Джерело: сайт Верховної Ради з посиланням на дані супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA)
Дослівно: "Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу".
"Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в Зоні Відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв.км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів".
Деталі: У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.
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