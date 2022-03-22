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В Чернобыльской зоне эко-пожары: спутник зафиксировал 7 очагов

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 06:19
Иллюстративное фото пожара в ЧАЭС, Getty Images

На территории Чернобыльской зоны зафиксировано 7 очагов природных пожаров.

Источник: сайт Верховной Рады со ссылкой на данные спутниковых снимков Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA)

Дословно: "Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога".

"В соответствии с Классификационными признаками чрезвычайных ситуаций критерии пожара в Зоне Отчуждения не должны превышать объемы 0,05-0,2 кв.км, но имеющееся состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз".

Детали: В связи с пожарами растут радиационные риски в пределах 10-километрового радиуса вокруг ЧАЭС.

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Темы: ЧернобыльАЭСпожар
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