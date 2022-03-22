Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ужгороді знесли пам'ятник "возз'єднання" України та Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 05:55
В Ужгороді знесли пам'ятник возз'єднання України та Росії
фото: ДПСУ

В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та Росії.

Джерело: Держприкордонслужба, Суспільне

Деталі: Учасники полили пам’ятник червоною фарбою та демонтували його. Акцію провели історики Ужгородського національного університету.

Реклама:

До заходу долучилися 10 людей. Що робитимуть з демонтованою плитою, ще вирішують.

 

Начальник відділу охорони культурної спадщини Закарпатської військової адміністрації Томаш Собко каже: плита, яку демонтували історики, не є культурною спадщиною.

 

"Її немає в жодних переліках, у жодних. Це наріжний камінь, який закладався, коли створювався цей парк. Закладали його, я думаю, органи місцевого самоврядування, на той час це була Ужгородська міська рада, виконавчий комітет. Це 1953-1954 роки, але парк цей створювався згідно з рішенням облвиконкому у 1969 році й так далі. Це просто була назва. Цей наріжний камінь абсолютно ніякого значення, як пам'ятка, не має", — зауважив Томаш Собко.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретарка Ужгородської міської ради Алла Кохан телефоном повідомила, що плита, яку демонтували історики, на балансі міста не була.

 

Теми: Ужгород
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
Ужгород
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Залягти на дно в Ужгороді. Чим живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
В Ужгороді суд забрав закордонний паспорт в отця УПЦ МП, який ображав ПЦУ
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: