В Ужгороді знесли пам'ятник "возз'єднання" України та Росії

В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та Росії.

Джерело: Держприкордонслужба, Суспільне

Деталі: Учасники полили пам’ятник червоною фарбою та демонтували його. Акцію провели історики Ужгородського національного університету.

До заходу долучилися 10 людей. Що робитимуть з демонтованою плитою, ще вирішують.

Начальник відділу охорони культурної спадщини Закарпатської військової адміністрації Томаш Собко каже: плита, яку демонтували історики, не є культурною спадщиною.

"Її немає в жодних переліках, у жодних. Це наріжний камінь, який закладався, коли створювався цей парк. Закладали його, я думаю, органи місцевого самоврядування, на той час це була Ужгородська міська рада, виконавчий комітет. Це 1953-1954 роки, але парк цей створювався згідно з рішенням облвиконкому у 1969 році й так далі. Це просто була назва. Цей наріжний камінь абсолютно ніякого значення, як пам'ятка, не має", — зауважив Томаш Собко.

Прессекретарка Ужгородської міської ради Алла Кохан телефоном повідомила, що плита, яку демонтували історики, на балансі міста не була.