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В Ужгороді знесли пам'ятник "возз'єднання" України та Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 06:55
фото: ДПСУ

В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та Росії.

Джерело: Держприкордонслужба, Суспільне

Деталі: Учасники полили пам’ятник червоною фарбою та демонтували його. Акцію провели історики Ужгородського національного університету.

До заходу долучилися 10 людей. Що робитимуть з демонтованою плитою, ще вирішують.

 

Начальник відділу охорони культурної спадщини Закарпатської військової адміністрації Томаш Собко каже: плита, яку демонтували історики, не є культурною спадщиною.

 

"Її немає в жодних переліках, у жодних. Це наріжний камінь, який закладався, коли створювався цей парк. Закладали його, я думаю, органи місцевого самоврядування, на той час це була Ужгородська міська рада, виконавчий комітет. Це 1953-1954 роки, але парк цей створювався згідно з рішенням облвиконкому у 1969 році й так далі. Це просто була назва. Цей наріжний камінь абсолютно ніякого значення, як пам'ятка, не має", — зауважив Томаш Собко.

Прессекретарка Ужгородської міської ради Алла Кохан телефоном повідомила, що плита, яку демонтували історики, на балансі міста не була.

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Теми: Ужгород
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