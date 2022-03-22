В Ужгороде снесли памятник "воссоединения" Украины и России

В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию "воссоединения" Украины и России.

Источник: Госпогранслужба, Общественное

Детали: Участники полили памятник красной краской и демонтировали его. Акцию провели историки Ужгородского национального университета.

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К мероприятию присоединились 10 человек. Что делать с демонтированной плитой, еще решают.

Начальник отдела охраны культурного наследия Закарпатской военной администрации Томаш Собко говорит: плита, демонтированная историками, не является культурным наследием.

"Ее нет ни в каких перечнях, ни в каких. Это краеугольный камень, который закладывался, когда создавался этот парк. Закладывали его, я думаю, органы местного самоуправления, в то время это был Ужгородский городской совет, исполнительный комитет. Это 1953-1954 годы, но парк этот создавался согласно решению облисполкома в 1969 году и так далее. Это просто было название. Этот краеугольный камень абсолютно никакого значения, как памятка, не имеет", - отметил Томаш Собко.

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Пресссекретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан по телефону сообщила, что плита, которую демонтировали историки, на балансе города не была.