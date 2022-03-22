Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ужгороде снесли памятник "воссоединения" Украины и России

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 06:55
фото: ГПСУ

В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию "воссоединения" Украины и России.

Источник: Госпогранслужба, Общественное

Детали: Участники полили памятник красной краской и демонтировали его. Акцию провели историки Ужгородского национального университета.

К мероприятию присоединились 10 человек. Что делать с демонтированной плитой, еще решают.

 

Начальник отдела охраны культурного наследия Закарпатской военной администрации Томаш Собко говорит: плита, демонтированная историками, не является культурным наследием.

 

"Ее нет ни в каких перечнях, ни в каких. Это краеугольный камень, который закладывался, когда создавался этот парк. Закладывали его, я думаю, органы местного самоуправления, в то время это был Ужгородский городской совет, исполнительный комитет. Это 1953-1954 годы, но парк этот создавался согласно решению облисполкома в 1969 году и так далее. Это просто было название. Этот краеугольный камень абсолютно никакого значения, как памятка, не имеет", - отметил Томаш Собко.

Пресссекретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан по телефону сообщила, что плита, которую демонтировали историки, на балансе города не была.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 

Темы: Ужгород
powered by lun.ua
Главное сегодня

Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак

"Нагорного Карабаха" не существует: Азербайджан напомнил России, чья это территория

Подоляк рассказал, когда переговоры с РФ пойдут полегче

Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты

Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"

Все новости...
Ужгород
В Закарпатском облсовете вспышка COVID-19, в частности, заболел и глава
Продавец счастья. Как украинский кондитер придумывает Париж в Ужгороде
В "анонимный" центр вакцинации на Закарпатье пришли с проверкой
Последние новости
09:46
Войска РФ попытаются оцепить украинские силы на востоке - разведка Британии
08:59
фото Защитники сообщили об освобождении Ольховки под Харьковом
08:59
Оккупанты убили еще троих детей за сутки
08:49
фото, видеоДесятки тысяч человек вышли на марш солидарности с Украиной в Лондоне
08:35
фотоСМИ подозревают, что оккупанты использовали фосфорные бомбы под Авдеевкой
08:29
Оккупанты сжимают кольцо вокруг Мариуполя, но город под контролем ВСУ – мэр 
07:55
Россияне насильно вывезли из Мариуполя от 20 до 30 тысяч горожан – мэр
07:52
Луганщина: россияне обстреляли школу и станцию "скорой"
07:39
Западные чиновники подтвердили, что российский солдат переехал танком своего командира
07:22
Российские военные в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное – штаб
Все новости...