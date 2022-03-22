На Сумщині 300 росіян відмовилися воювати і поїхали геть
Вівторок, 22 березня 2022, 07:12
В Охтирському районі Сумської області близько 300 окупантів відмовились воювати і залишили район.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців.
Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції".
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