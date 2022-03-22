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В Сумской области 300 россиян отказались воевать и уехали восвояси

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 07:12

В Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались воевать и покинули район.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.

Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции".

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Темы: войнаСумская область
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