В Сумской области 300 россиян отказались воевать и уехали восвояси

В Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались воевать и покинули район.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.

Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции".