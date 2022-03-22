В Сумской области 300 россиян отказались воевать и уехали восвояси
Вторник, 22 марта 2022, 07:12
В Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались воевать и покинули район.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.
Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции".
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