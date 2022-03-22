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Луганщина: за добу ворог пошкодив 25 будівель і спричинив 14 пожеж

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 07:46
пожежі в Сєвєродонецьку, фото ДСНС Луганської області

У Луганській області загарбники у понеділок пошкодили 25 будівель, серед яких – дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, і спричинили 14 пожеж.

Джерело: керівник Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай

Дослівно: "У Сєвєродонецьку армія РФ продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знають, куди саме.

Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене".

Деталі: Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж.

Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Від початку збройного нападу на нашу країну росіяни вбили 124 мирних мешканця Луганської області, поранень зазнали 103 людини.

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Теми: Луганська областьвійнапожежа
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