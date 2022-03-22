Луганщина: за добу ворог пошкодив 25 будівель і спричинив 14 пожеж
У Луганській області загарбники у понеділок пошкодили 25 будівель, серед яких – дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, і спричинили 14 пожеж.
Джерело: керівник Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай
Дослівно: "У Сєвєродонецьку армія РФ продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знають, куди саме.
Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене".
Деталі: Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж.
Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.
Від початку збройного нападу на нашу країну росіяни вбили 124 мирних мешканця Луганської області, поранень зазнали 103 людини.
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