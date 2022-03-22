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Луганщина: за сутки враг повредил 25 зданий и спровоцировал 14 пожаров

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 07:46
Пожары в Северодонецке, фото ГСЧС Луганской области

В Луганской области захватчики в понедельник повредили 25 зданий, среди которых – детская больница в Северодонецке, и спровоцировали 14 пожаров.

Источник: руководитель Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай

Дословно: "В Северодонецке армия РФ продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают, куда именно.

Им удалось принести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой – поставки нами отлажены".

Детали: Всего в течение 21 марта в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров.

Повреждены около 25 объектов, из них – 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

С начала вооруженного нападения на нашу страну россияне убили 124 мирных жителя Луганской области, ранения получили 103 человека.

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Темы: Луганская областьвойнапожар
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