Луганщина: за сутки враг повредил 25 зданий и спровоцировал 14 пожаров

В Луганской области захватчики в понедельник повредили 25 зданий, среди которых – детская больница в Северодонецке, и спровоцировали 14 пожаров.

Источник: руководитель Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай

Дословно: "В Северодонецке армия РФ продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают, куда именно.

Им удалось принести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой – поставки нами отлажены".

Детали: Всего в течение 21 марта в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров.

Повреждены около 25 объектов, из них – 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

С начала вооруженного нападения на нашу страну россияне убили 124 мирных жителя Луганской области, ранения получили 103 человека.