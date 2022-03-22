Окупанти вдарили з "Градів" по Зеленодольську на підступах до Кривого Рогу

У Криворізькому районі російські загарбники обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у передмісті.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 двічі з "Градів" були обстріляні село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Останній раз о 05.20 ранку".

Деталі: За словами Вілкула, через обстріли руйнувань зазнали житлові будинку.

За попередніми даними, жертв немає.