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Оккупанты ударили из "Градов" по Зеленодольску на подступах к Кривому Рогу

Вторник, 22 марта 2022, 08:04
Российские оккупанты обстреливают позиции из градов. фото: getty images

В Криворожском районе российские захватчики обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка в пригороде.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра".

Детали: По словам Вилкула, из-за обстрелов разрушений подверглись жилые дома.

По предварительным данным, жертв нет.

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Темы: Кривой Рогвойна
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