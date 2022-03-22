Оккупанты ударили из "Градов" по Зеленодольску на подступах к Кривому Рогу

В Криворожском районе российские захватчики обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка в пригороде.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра".

Детали: По словам Вилкула, из-за обстрелов разрушений подверглись жилые дома.

По предварительным данным, жертв нет.