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США і Франція виступили за подальше посилення санкцій проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 08:37

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан виступили за подальше посилення санкцій проти РФ через продовження нею наступу на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Франції за результатами розмови Блінкена і Ле Дріана.

Міністри обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену військовим вторгненням Росії та невибірковим обстрілом російськими військами українських міст.

"Вони підкреслили невідкладність і пріоритетність встановлення повного припинення вогню на всій території України" - йдеться у повідомленні.

"Обидва міністри відзначили необхідність подальшого посилення санкцій, зіткнувшись із продовженням російського наступу. Міністри також підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення безпеки українських ядерних установок" - повідомили в МЗС Франції.

Двоє міністрів також обговорили підготовку зустрічей глав держав і урядів країн-членів НАТО і G7 цього четверга в Брюсселі, а також участь президента США в Європейській раді.

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Теми: СШАФранціясанкціїРосія
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