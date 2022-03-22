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США и Франция выступили за дальнейшее ужесточение санкций против РФ

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 08:37

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступили за дальнейшее ужесточение санкций против РФ из-за продолжения ею наступления на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Франции по результатам разговора Блинкена и Ле Дриана.

Министры обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную военным вторжением России и неизбирательным обстрелом российскими войсками украинских городов.

"Они подчеркнули неотложность и приоритетность установления полного прекращения огня на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

"Оба министра отметили необходимость дальнейшего ужесточения санкций, столкнувшись с продолжением российского наступления. Министры также подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению безопасности украинских ядерных установок", - сообщили в МИД Франции.

Два министра также обсудили подготовку встреч глав государств и правительств стран-членов НАТО и G7 в этот четверг в Брюсселе, а также участие президента США в Европейском совете.

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Темы: СШАФранциясанкцииРосcия
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