Окупанти крадуть килими на Київщині
Вівторок, 22 березня 2022, 08:40
Російські загарбники продовжують займатися мародерством – на Київщині окупанти крадуть навіть килими.
Джерело: військовий Ігор Луценко у Facebook
Пряма мова Луценка: "Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту".
Деталі: Луценко також виклав відео аеророзвідки, на якому видно, три ворожі броньовані машини, біля яких ходять окупанти. На двох БМП лежать крадені килими.
Нагадаємо: СБУ неодноразово публікувала перехоплені розмови російських військових зі своїми рідними, де загарбники дивувалися, що українці гарно живуть, і хвалилися, що вкрали телевізор, "блендер на 500 ват", парфуми, гроші тощо.