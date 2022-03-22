Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти крадуть килими на Київщині

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 07:40
Окупанти крадуть килими на Київщині
Cкриншот з відео

Російські загарбники продовжують займатися мародерством – на Київщині окупанти крадуть навіть килими.

Джерело: військовий Ігор Луценко у Facebook

Пряма мова Луценка: "Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту".

Реклама:

Деталі: Луценко також виклав відео аеророзвідки, на якому видно, три ворожі броньовані машини, біля яких ходять окупанти. На двох БМП лежать крадені килими.

Нагадаємо: СБУ неодноразово публікувала перехоплені розмови російських військових зі своїми рідними, де загарбники дивувалися, що українці гарно живуть, і хвалилися, що вкрали телевізор, "блендер на 500 ват", парфуми, гроші тощо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: