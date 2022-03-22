Окупанти крадуть килими на Київщині

Російські загарбники продовжують займатися мародерством – на Київщині окупанти крадуть навіть килими.

Джерело: військовий Ігор Луценко у Facebook

Пряма мова Луценка: "Не жарт. Окупанти крадуть килими із багатоповерхівок поблизу Гостомельського аеропорту".

Деталі: Луценко також виклав відео аеророзвідки, на якому видно, три ворожі броньовані машини, біля яких ходять окупанти. На двох БМП лежать крадені килими.

Нагадаємо: СБУ неодноразово публікувала перехоплені розмови російських військових зі своїми рідними, де загарбники дивувалися, що українці гарно живуть, і хвалилися, що вкрали телевізор, "блендер на 500 ват", парфуми, гроші тощо.