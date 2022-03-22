Оккупанты воруют ковры на Киевщине

Российские захватчики продолжают заниматься мародерством – в Киевской области оккупанты воруют даже ковры.

Источник: военный Игорь Луценко в Facebook

Прямая речь Луценко: "Не шутка. Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи Гостомельского аэропорта".

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Детали: Луценко также выложил видео аэроразведки, на котором видно, три вражеских бронированных машины, возле которых ходят оккупанты. На двух БМП лежат ворованные ковры.

Напомним: СБУ неоднократно публиковала перехваченные разговоры российских военных со своими родными, где захватчики удивлялись, что украинцы хорошо живут, и хвастались, что украли телевизор, "блендер на 500 ватт", духи, деньги и т.д.