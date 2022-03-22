Зустріч Зеленського і Путіна ключова для миру, а помилки врахуємо – Подоляк

Зустріч президентів України та Росії є ключовою для відновлення миру, така зустріч може відбутися тоді, коли буде напрацьовано можливі компроміси для розмови тет-а-тет.

Джерело: радник голови Офісу президента України, учасник переговорів на рівні делегацій Михайло Подоляк в інтерв’ю BBC

Пряма мова: "Будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн – РФ і України.

Володимир Зеленський абсолютно в матеріалі, це єдина людина сьогодні, як мені видається, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається сьогодні між двома країнами. Тобто і щодо війни, оборони, наших ресурсів, потреб і того, куди ми можемо зайти чи не зайти. І він є гарантом всього цього процесу з точки зору гарантій Конституції України.

Тому, безумовно, така зустріч є ключовою для того, щоб був мир. Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася.

Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути.

Коли вона може бути – я не готовий сказати, бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати".

Деталі: За словами Подоляка, Україна "показала свою боєздатність і свою логістичну зрілість", змогла "побудувати інфраструктуру війни" – і це "дає можливість вести переговори правильно і підготувати дуже гарну позицію для президента".

Подоляк дав зрозуміти, що для Володимира Зеленського територіальна цілісність та суверенітет України є базовими принципами, а про НАТО можна говорити.

За його словами, щодо НАТО йдуть спекуляції – їх використовує Росія, "і це нам не додає ні в переговорному процесі, ні у відстоюванні інтересів України".

"Ви не закриваєте нам небо, ви стоїте в стороні, у цей час 10 мільйонів людей шукають, де їм жити, 3 мільйони вже поїхали за кордон. Це ж гуманітарна катастрофа Європи", – зазначиві Подоляк.

Він також сказав, що Україні не можна було підписувати Мінські угоди.

Пряма мова: "Ми не будемо припускатися помилок, коли ми беремо слова, не підкріплені юридичними зобов'язаннями, і робимо їх іконами….

Ми розуміємо, які мають бути гарантії і як їх треба закріпити через певні зобов'язання конкретних країн. Ми всі ці помилки, які були допущені політиками протягом останніх 30 років, будемо мати на увазі. І ніяких Будапештських меморандумів, які не мають юридичної складової, не буде точно".

Деталі: Подоляк сказав, що Україна ціною великих жертв "стала суб'єктом глобальної політики, всі до неї з повагою відносяться" – і це "на багато років вперед".

"Ми переможемо. Питання тільки коли. Я не готовий сказати, що війна закінчиться через день чи два. Навіть з точки зору психологічного заспокоєння людей. Ні. Але я хочу сказати, що ми будемо триматися стільки, скільки треба", – сказав також він.