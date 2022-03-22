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Встреча Зеленского и Путина ключевая для мира, а ошибки учтем – Подоляк

Елена РощинаВторник, 22 марта 2022, 07:51
Встреча Зеленского и Путина ключевая для мира, а ошибки учтем – Подоляк
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Встреча президентов Украины и России является ключевой для восстановления мира, такая встреча может состояться тогда, когда будут наработаны возможные компромиссы для разговора тет-а-тет.

Источник: советник главы Офиса президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк в интервью BBC

Прямая речь: "Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины.

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Владимир Зеленский абсолютно в материале, это единственный человек сегодня, как мне кажется, который точно понимает все аспекты того, что происходит сегодня между двумя странами. То есть и по поводу войны, обороны, наших ресурсов, потребностей и того, куда мы можем зайти или не зайти. И он гарант всего этого процесса с точки зрения гарантий Конституции Украины.

Поэтому, безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, многие страны, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась.

Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, является ли это уже "дорожной картой", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть.

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Когда она может быть – я не готов сказать, потому что звучат постоянно какие-то фразы через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты".

Детали: По словам Подоляка, Украина "показала свою боеспособность и свою логистическую зрелость", смогла "построить инфраструктуру войны" – и это "дает возможность вести переговоры правильно и подготовить очень хорошую позицию для президента".

Подоляк дал понять, что для Владимира Зеленского территориальная целостность и суверенитет Украины являются базовыми принципами, а о НАТО можно говорить.

По его словам, по НАТО идут спекуляции – их использует Россия, "и это нам не добавляет ни в переговорном процессе, ни в отстаивании интересов Украины".

"Вы не закрываете нам небо, вы стоите в стороне, в это время 10 миллионов людей ищут, где им жить, 3 миллиона уже уехали за границу. Это же гуманитарная катастрофа Европы", – отметили Подоляк.

Он также сказал, что Украине нельзя было подписывать Минские соглашения.

Прямая речь: "Мы не будем допускать ошибок, когда мы берем слова, не подкрепленные юридическими обязательствами, и делаем их иконами….

Мы понимаем, какие должны быть гарантии и как их следует закрепить через определенные обязательства конкретных стран. Мы все эти ошибки, которые были допущены политиками за последние 30 лет, будем иметь в виду. И никаких Будапештских меморандумов, у которых нет юридической составляющей, не будет точно".

Детали: Подоляк сказал, что Украина ценой больших жертв "стала субъектом глобальной политики, все к ней с уважением относятся" – и это "на много лет вперед".

"Мы победим. Вопрос только когда. Я не готов сказать, что война закончится через день или два. Даже с точки зрения психологического успокоения людей. Нет. Но я хочу сказать, что мы будем держаться столько, сколько нужно", – сказал он.

Темы: переговорывойнаЗеленскийПутин
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