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Миколаївщина: окупанти обстріляли АЗС, троє загиблих

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 09:04
Фото ДСНС

Троє чоловіків загинули і одна жінка постраждала у результаті обстрілу російськими окупантами автозаправки у Миколаєві.

Джерело: ДСНС Уrраїни у Facebook

Деталі: Пожежа у результаті обстрілу на АЗС у Корабельному районі м. Миколаєва сталася 21 березня.

Рятувальники загасили вогонь на площі 10 кв.м. 

 
фото ДСНС

Від отриманих поранень несумісних з життям загинуло троє чоловіків, 1 жінка постраждала. Її ще до прибуття рятувальників забрала швидка.

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Теми: Миколаїввійнажертви
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