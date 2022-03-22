Николаевщина: оккупанты обстреляли АЗС, трое погибших

Три мужчины погибли и одна женщина пострадала в результате обстрела российскими оккупантами автозаправки в Николаеве.

Источник: ГСЧС Украины в Facebook

Детали: Пожар в результате обстрела на АЗС в Корабельном районе г. Николаева произошел 21 марта.

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Спасатели потушили огонь на площади 10 кв.

Фото АЗС

От полученных ранений несовместимых с жизнью погибли трое мужчин, 1 женщина пострадала. Ее еще до прибытия спасателей забрала скорая.