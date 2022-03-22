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Николаевщина: оккупанты обстреляли АЗС, трое погибших

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 09:04
Фото ГСЧС

Три мужчины погибли и одна женщина пострадала в результате обстрела российскими оккупантами автозаправки в Николаеве.

Источник: ГСЧС Украины в Facebook

Детали: Пожар в результате обстрела на АЗС в Корабельном районе г. Николаева произошел 21 марта.

Спасатели потушили огонь на площади 10 кв. 

 
Фото АЗС

От полученных ранений несовместимых с жизнью погибли трое мужчин, 1 женщина пострадала. Ее еще до прибытия спасателей забрала скорая.

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Темы: Николаеввойнажертвы
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