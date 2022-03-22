Ворог обстріляв два населені пункти Дніпропетровщини, але в область не зайшов
Вівторок, 22 березня 2022, 09:17
Російські війська обстріляли два населені пункти Дніпропетровщини на межі з Херсонською областю.
Джерело: голова Дінпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Ніч та ранок тривожні. Обстріли двох населених пунктів на межі з Херсонщиною.
Руйнування є. Загиблих немає.
Ворожі війська на Дніпропетровщину не зайшли. Ситуація в області напружена, але стабільна і контрольована.
Дякуємо нашим Збройним силам, теробороні, Нацгвардії та поліції".