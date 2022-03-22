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Ворог обстріляв два населені пункти Дніпропетровщини, але в область не зайшов

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 08:17

Російські війська обстріляли два населені пункти Дніпропетровщини на межі з Херсонською областю.

Джерело: голова Дінпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Ніч та ранок тривожні. Обстріли двох населених пунктів на межі з Херсонщиною.

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Руйнування є. Загиблих немає.

Ворожі війська на Дніпропетровщину не зайшли. Ситуація в області напружена, але стабільна і контрольована.

Дякуємо нашим Збройним силам, теробороні, Нацгвардії та поліції".

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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