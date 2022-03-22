Враг обстрелял два населенных пункта Днепропетровщины, но в область не вошел
Вторник, 22 марта 2022, 08:17
Российские войска обстреляли два населенных пункта Днепропетровщины на границе с Херсонской областью.
Источник: глава Динпропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: Ночь и утро тревожные. Обстрелы двух населенных пунктов на границе с Херсонщиной.
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Разрушения есть. Погибших нет.
Вражеские войска на Днепропетровщину не зашли. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.
Спасибо нашим Вооруженным силам, терробороне, Нацгвардии и полиции".
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