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Враг обстрелял два населенных пункта Днепропетровщины, но в область не вошел

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 08:17

Российские войска обстреляли два населенных пункта Днепропетровщины на границе с Херсонской областью.

Источник: глава Динпропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: Ночь и утро тревожные. Обстрелы двух населенных пунктов на границе с Херсонщиной.

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Разрушения есть. Погибших нет.

Вражеские войска на Днепропетровщину не зашли. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.

Спасибо нашим Вооруженным силам, терробороне, Нацгвардии и полиции".

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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