Ломаченко відмовився від бою з Камбососом, щоб захищати Україну

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий анонсували ще перед війною, щоб залишитися та захищати Україну.

Джерело: промоутер Лу ДіБелла, якого цитує ESPN

Деталі: Ломаченко погодився на бій із Камбососом на 5 червня у Мельбурні, але дворазовий олімпійський чемпіон вирішив залишитися в Україні зі своєю сім'єю під час війни проти Росії.

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Лу ДіБелла зазначив, що той бій, який зараз переживає Ломаченко (війна – ред.) – важливіший за будь-який боксерський поєдинок.

Пряма мова ДіБелли: "У нас немає нічого, крім величезної поваги до його рішення".

Довідка: 34-річний Ломаченко — член батальйону територіальної оборони.

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Попри заборону виїзду з країни чоловіків від 18 до 60 років, Ломаченко має такий дозвіл – заради чемпіонських боїв.