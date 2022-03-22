Ломаченко відмовився від бою з Камбососом, щоб захищати Україну
Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий анонсували ще перед війною, щоб залишитися та захищати Україну.
Джерело: промоутер Лу ДіБелла, якого цитує ESPN
Деталі: Ломаченко погодився на бій із Камбососом на 5 червня у Мельбурні, але дворазовий олімпійський чемпіон вирішив залишитися в Україні зі своєю сім'єю під час війни проти Росії.
Лу ДіБелла зазначив, що той бій, який зараз переживає Ломаченко (війна – ред.) – важливіший за будь-який боксерський поєдинок.
Пряма мова ДіБелли: "У нас немає нічого, крім величезної поваги до його рішення".
Довідка: 34-річний Ломаченко — член батальйону територіальної оборони.
Попри заборону виїзду з країни чоловіків від 18 до 60 років, Ломаченко має такий дозвіл – заради чемпіонських боїв.