Ломаченко отказался от боя с Камбососом, чтобы защищать Украину

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, который анонсировали перед войной, чтобы остаться и защищать Украину.

Источник: промоутер Лу ДиБелла, которого цитирует ESPN

Детали: Ломаченко согласился на бой с Камбососом на 5 июня в Мельбурне, но двукратный олимпийский чемпион предпочел остаться в Украине со своей семьей во время войны против России.

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Лу ДиБелла отметил, что тот бой, который сейчас переживает Ломаченко (война – ред.) – важнее любого боксерского поединка.

Прямая речь ДиБеллы: "У нас нет ничего, кроме огромного уважения к его решению".

Справка: 34-летний Ломаченко — член батальона территориальной обороны.

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Вопреки запрету на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, Ломаченко имеет такое разрешение – ради чемпионских боев.