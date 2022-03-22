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Гуманітарний коридор для маріупольців: 22 березня – три точки збору

Олена РощінаВівторок, 22 березня 2022, 09:37

22 березня влада знову організовує гуманітарний коридор для евакуації жителів Маріуполя з окупованого Бердянська, Юріївки та Нікольського до Запоріжжя, а також для доставки гуманітарної допомоги в Маріуполь.  

Джерело: віце-прем'єр – міністр із реінтеграції Ірина Верещук

Пряма мова: "Сьогодні працюємо зосереджено над евакуацією маріупольців".

Деталі: Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні буде працювати  3 маршрути:

  1.   Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
  1.   Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна".
  1.   Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00 ранку. 

Пряма мова: "Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано, відповідно до інструкцій наших представників на місцях. 

Ми точно нікого не залишемо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх (маріупольців).

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Зараз вже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітраною допомогою.

Вирішуємо питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. 

В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога".

Деталі: Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в Бердянську: міські – 3-62-76 та 3-52-52, мобільні – 097 551 59 17 та 050 439 75 29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в Запоріжжі: (095) 220- 41- 11 та  (067) 220- 41- 12, а також 0800- 503- 508.

Теми: евакуаціяМаріупольвійна
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