Гуманітарний коридор для маріупольців: 22 березня – три точки збору

22 березня влада знову організовує гуманітарний коридор для евакуації жителів Маріуполя з окупованого Бердянська, Юріївки та Нікольського до Запоріжжя, а також для доставки гуманітарної допомоги в Маріуполь.

Джерело: віце-прем'єр – міністр із реінтеграції Ірина Верещук

Пряма мова: "Сьогодні працюємо зосереджено над евакуацією маріупольців".

Деталі: Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні буде працювати 3 маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна".

Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00 ранку.

Пряма мова: "Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано, відповідно до інструкцій наших представників на місцях.

Ми точно нікого не залишемо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх (маріупольців).

Зараз вже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітраною допомогою.

Вирішуємо питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога".

Деталі: Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в Бердянську: міські – 3-62-76 та 3-52-52, мобільні – 097 551 59 17 та 050 439 75 29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в Запоріжжі: (095) 220- 41- 11 та (067) 220- 41- 12, а також 0800- 503- 508.