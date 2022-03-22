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Гуманитарный коридор для мариупольцев: 22 марта – три точки сбора

Елена РощинаВторник, 22 марта 2022, 08:37

22 марта власти снова организуют гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя из оккупированного Бердянска, Юрьевки и Никольского в Запорожье, а также для доставки гуманитарной помощи в Мариуполь.

Источник: вице-премьер – министр по реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "Сегодня работаем сосредоточенно над эвакуацией мариупольцев".

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Детали: Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать 3 маршрута:

  1. Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
  2. Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
  3. Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.

Автобусы будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00 утра.

Прямая речь: "Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить в автобусы организованно, согласно инструкциям наших представителей на местах.

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Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех (мариупольцев).

Сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.

Решаем вопросы для доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжать бесплатно заправлять машины мариупольцев.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь".

Детали: Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в Бердянске: городские – 3-62-76 и 3-52-52, мобильные – 097 551 59 17 и 050 439 75 29.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в Запорожье: (095) 220-41-11 и (067) 220-41-12, а также 0800-503-508.

Темы: эвакуацияМариупольвойна
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