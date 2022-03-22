Ворожим вогнем знищено 3 і пошкоджено 10 житлових будинків на Житомирщині

Внаслідок обстрілів ворога на Житомирщині минулої доби знищено 3 та пошкоджено 10 приватних житлових будинків.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуації

Деталі: 21 березня на Житомирщині внаслідок ворожого обстрілу території Коростенського району у двох населених пунктах Малинської громади знищено 3 та пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди.

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На щастя, загиблих та травмованих немає.