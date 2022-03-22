Вражеским огнем уничтожено 3 и повреждено 10 жилых домов в Житомирской области
Вторник, 22 марта 2022, 09:36
В результате обстрелов врага на Житомирщине за прошедшие сутки уничтожены 3 и повреждены 10 частных жилых домов.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: 21 марта в Житомирской области в результате вражеского обстрела территории Коростенского района в двух населенных пунктах Малинской общины уничтожено 3 и повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственные сооружения.
К счастью, погибших и травмированных нет.
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