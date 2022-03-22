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В полон потрапив російський підполковник: на ньому були труси ЗСУ

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 09:44
Полонений Кошель. Фото з Facebook Галаса

Військові 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон російського підполковника – начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини, яка дислокується у Північній Осетії.

Джерело: військовий 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас у Facebook

Пряма мова Галаса: "Новий полонений 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, котрого взяли в ході сутички з підрозділом 58-ї армії РФ. Постійне місце дислокації в/ч 47084 – м. Владикавказ, республіка Північна Осетія – Аланія.

Начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії Кошель Александр Олегович. Військове звання – підполковник".

Деталі: За словами Галаса, одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили на його визволення. Зокрема, підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по українських штурмовиках. Повідомляється, що внаслідок ворожого вогню ніхто не постраждав, а аполоненого доставили в безпечне тилове місце.

Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України".

Галас пояснив відчайдушні спроби ворога визволити полоненого тим, що Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, котрому доповідав щоденно.

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Сам Зусько, за даними захисників, родом із України – із невеличкого с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області.

Зараз він воює проти України. 58 армія РФ намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку, але півтора тижні тому була вщент розбита Збройними силами України.

Зараз полонений Кошель дає покази нашим контррозвідникам.  

Теми: Українавійнаполонені
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