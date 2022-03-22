В плен попал российский подполковник: на нем были трусы ВСУ

Военные 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен российского подполковника – начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части, которая дислоцируется в Северной Осетии.

Источник: военный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас в Facebook

Прямая речь Галаса: "Новый пленний 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, взятый в ходе столкновения с подразделением 58-й армии РФ. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г. Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания.

Начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии Кошель Александр Олегович. Воинское звание – подполковник".

Детали: По словам Галаса, сразу после взятия Кошеля в плен россияне бросили значительные силы на его освобождение. В частности, подняли авиацию, которая нанесла огневой удар по украинским штурмовикам. Сообщается, что в результате вражеского огня никто не пострадал, а пленника доставили в безопасное тыловое место.

Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные Силы Украины".

Галас объяснил отчаянные попытки врага освободить пленника тем, что Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуськом, которому докладывал ежедневно.

Сам Зусько, по данным защитников, родом из Украины из небольшого с. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области.

Сейчас он воюет против Украины. 58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении, но полторы недели назад была полностью разбита Вооруженными силами Украины.

Сейчас пленный Кошель дает показания нашим контрразведчикам.