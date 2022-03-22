"Морпіхи" РФ, що мали десантуватися біля Одеси, знищені - речник оперштабу

В Одеській обласній військовій адміністрації кажуть що більшу частину російських морських піхотинців, які в кінці лютого намагались висадитись на узбережжі, знищено.

Джерело: речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook

Пряма мова: "Друзі, надійшла цікава інформація, дуже приємна. Бо коли говориш про знищених окупантів – завжди приємно. Так от, частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни спробувати висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, на жаль, не пішов на дно, але на щастя – вбитий, знищений і гниє.

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Під Миколаєвом, Маріуполем.. і така доля кожного окупанта. Ну а залишок тих так званих морських піхотинців, які ще бовтаються як лайно у Чорному морі, то вже на корм бичкам. Але став переживати за бичків – щоб не отруїлися.

Русскій корабль і русскіє морпєхі пішли за вказаною адресою".