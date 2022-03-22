Уничтожены "морпехи" РФ, которые должны были десантироваться возле Одессы - спикер оперштаба

В Одесской областной военной администрации говорят, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, уничтожена.

Источник: спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Друзья, поступила интересная информация, очень приятная. Потому что когда говоришь об уничтоженных оккупантах – всегда приятно. Так вот частично тот личный состав, который пытался в начале большой войны высадиться здесь у нас, на одесском побережье, к сожалению не пошел на дно, но к счастью – убит, уничтожен и гниет.

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Под Николаевом, Мариуполем… И такова судьба каждого оккупанта. Ну а остаток тех так называемых морских пехотинцев, которые еще болтаются как дерьмо в Черном море, это уже на корм бычкам. Но стал переживать за бычков, чтобы не отравились.

Русский корабель и русские морпехи пошли по указанному адресу".