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Ніч у регіонах: обстріл сіл під Києвом, зачистка Волновахи, листівки в Херсоні

Олена РощінаВівторок, 22 березня 2022, 09:08

Ніч на 22 березня була особливо неспокійною для Київської, Сумської, Донецької та Херсонської областей: бої, обстріли, авіаудари. 

Джерело: інформація голів обласних військових адміністрацій станом на 08:00

Деталі: Київщина. За ніч – кілька повітряних тривог по всій області. 

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Бої та арт обстріли в Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бучі, Ворзелі. 

Вночі було обстріляно с. Шпитьки Дмитрівської громади. 

У Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по с. Осикове. Пошкоджені приватні будинки. Інформація уточнюється. 

ВІДЕО ДНЯ

В місцях бойових дій – населені пункти біля Житомирської траси, північ Вишгородського району, деякі населені пункти Броварського району – гуманітарна катастрофа. 

Славутич – ізольований.

Київ. Ніч пройшла спокійно, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У Києві та області діє посилена комендантська година, яка розпочалася о 20:00 понеділка і триватиме до 07:00 середи.

Чернігівщина. Кілька повітряних тривог за ніч. Оборонні бої біля Чернігова. Інформація щодо руйнувань та загиблих наразі відсутня. Місто і область залишаються у вкрай важкому становищі.

Сумщина. Всю ніч тривали обстріли передмістя Сум. Також була повітряна тривога по всій області.

Неспокійно прошла ніч і в Охтирському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. 

Харківщина. У Харкові активізувалися обстріли окупантів по об’єктах цивільної інфраструктури, щодо постраждалих - інформація уточнюється. 

По області активні бойові дії в Ізюмі.

Луганщина. Обстріли міст тривають. По Гірській громаді був нанесений авіаудар. 

За добу 14 пожеж, зруйновано 25 об'єктів.

Донеччина. Авіаудари по Очеретиному та, Авдіївці, обстріли реактивною артилерією Красногорівки та Мар'їнки. У Авдіївці – 5 загиблих, 20 поранених, масштабні пожежі та руйнування житла.

Волноваха і район – жорсткі зачистки.

Маріуполь – в облозі. Обстрілює авіація, кораблі, реактивна артилерія. Військові героїчно боронять місто.

Херсонщина. Минула доба на Херсонщині ознаменувалася низкою вибухів та артобстрілів  у всіх районах області. 

У обласному центрі почали з’являтися листівки нібито від комендантів із правилами перебування у місті та забороною мітингів, комендантською годиною.

Миколаївщина. Ніч пройшла відносно спокійно, з ранку по усій області — повітряна тревога.

Одеса. Одна повітряна тривога вночі, що тривала і зранку. 

Дніпропетровська область. 21 березня і зранку 22 березня – обстріли  населених пунктів на межі з Херсонщиною. Руйнування є. Жертв попередньо немає. Зранку – тривога.

Кіровоградська область. На Кіровоградщині минулої доби – кілька затяжних повітряних тривог. Зранку – теж сирени.

Рівненська область  Впродовж минулої доби – 7 повітряних тривог. Ракетні удари були 21 березня на початку доби і ввечері, щоразу по об‘єктах військової інфраструктури. 22 березня зранку — одна повітряна тривога.

Волинь, Закарпаття, Львівщина, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницька область, Житомирщина, Вінничина, Черкаси, Чернівці, Полтаващина, Запорізька область – спокійно, хоча у більшості регіонів були повітряні тривоги. 

Теми: війнаКиївська областьДонецька областьСумська область
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