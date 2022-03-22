Ночь в регионах: обстрел сел под Киевом, зачистка Волновахи, листовки в Херсоне
Ночь на 22 марта была особенно неспокойной для Киевской, Сумской, Донецкой и Херсонской областей: бои, обстрелы, авиаудары.
Источник: информация глав областных военных администраций по состоянию на 08:00 Детали: Киевщина. За ночь – несколько воздушных тревог по всей области.
Бои и артобстрелы в Макарове, Ирпене, Гостомеле, Буче, Ворзеле.
Ночью было обстреляно с. Шпитьки Дмитровской общины.
В Фастовском районе утром крылатая ракета ударила по с. Осиново. Повреждены частные дома. Информация уточняется.
В местах боевых действий – населенные пункты возле Житомирской трассы, север Вышгородского района, некоторые населенные пункты Броварского района – гуманитарная катастрофа.
Славутич – изолирован.
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Киев. Ночь прошла спокойно, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
В Киеве и области действует усиленный комендантский час, который начался в 20:00 понедельника и продлится до 07:00 среды.
Черниговская область. Несколько воздушных тревог за ночь. Оборонительные бои возле Чернигова. Информация о разрушениях и погибших пока отсутствует. Город и область остаются в очень тяжелом положении.
Сумская область. Всю ночь продолжались обстрелы пригорода Сум. Также была воздушная тревога по всей области.
Неспокойно прошла ночь и в Ахтырском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Харьковская область. В Харькове активизировались обстрелы оккупантов по объектам гражданской инфраструктуры, пострадавшим – информация уточняется.
По области активные боевые действия в Изюме.
Луганская область. Обстрелы городов продолжаются. По Горной общине был нанесен авиаудар.
За сутки 14 пожаров, разрушены 25 объектов.
Донецкая область. Авиаудары по Очеретиному и Авдеевке обстрелы реактивной артиллерией Красногоровки и Марьинки. В Авдеевке – 5 погибших, 20 раненых, масштабные пожары и разрушения жилья.
Волноваха и район – жесткие зачистки.
Мариуполь – в осаде. Обстреливает авиация, корабли, реактивная артиллерия. Военные героически защищают город.
Херсонская область. Прошедшие сутки в Херсонской области ознаменовались рядом взрывов и артобстрелов во всех районах области.
В областном центре начали появляться листовки якобы от комендантов с правилами пребывания в городе и запретом митингов, комендантским часом.
Николаевская область. Ночь прошла относительно спокойно, с утра по всей области – воздушная тревога.
Одесса. Одна воздушная тревога продолжавшейся и утром ночью.
Днепропетровская область. 21 марта и с утра 22 марта – обстрелы населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Разрушение есть. Жертв предварительно нет. Утром – тревога.
Кировоградская область. На Кировоградщине за прошедшие сутки – несколько затяжных воздушных тревог. Утром тоже сирены.
Ровенская область За прошедшие сутки – 7 воздушных тревог. Ракетные удары были 21 марта в начале суток и вечером, каждый раз по объектам военной инфраструктуры. 22 марта утром – одна воздушная тревога.
Волынь, Закарпатье, Львовщина, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкая область, Житомирщина, Винницкая область, Черкассы, Черновцы, Полтавщина, Запорожская область – спокойно, хотя в большинстве регионов были воздушные тревоги.