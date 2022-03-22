Ночь в регионах: обстрел сел под Киевом, зачистка Волновахи, листовки в Херсоне

Ночь на 22 марта была особенно неспокойной для Киевской, Сумской, Донецкой и Херсонской областей: бои, обстрелы, авиаудары.

Источник: информация глав областных военных администраций по состоянию на 08:00 Детали: Киевщина. За ночь – несколько воздушных тревог по всей области.

Бои и артобстрелы в Макарове, Ирпене, Гостомеле, Буче, Ворзеле.

Ночью было обстреляно с. Шпитьки Дмитровской общины.

В Фастовском районе утром крылатая ракета ударила по с. Осиново. Повреждены частные дома. Информация уточняется.

В местах боевых действий – населенные пункты возле Житомирской трассы, север Вышгородского района, некоторые населенные пункты Броварского района – гуманитарная катастрофа.

Славутич – изолирован.

Киев. Ночь прошла спокойно, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В Киеве и области действует усиленный комендантский час, который начался в 20:00 понедельника и продлится до 07:00 среды.

Черниговская область. Несколько воздушных тревог за ночь. Оборонительные бои возле Чернигова. Информация о разрушениях и погибших пока отсутствует. Город и область остаются в очень тяжелом положении.

Сумская область. Всю ночь продолжались обстрелы пригорода Сум. Также была воздушная тревога по всей области.

Неспокойно прошла ночь и в Ахтырском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Харьковская область. В Харькове активизировались обстрелы оккупантов по объектам гражданской инфраструктуры, пострадавшим – информация уточняется.

По области активные боевые действия в Изюме.

Луганская область. Обстрелы городов продолжаются. По Горной общине был нанесен авиаудар.

За сутки 14 пожаров, разрушены 25 объектов.

Донецкая область. Авиаудары по Очеретиному и Авдеевке обстрелы реактивной артиллерией Красногоровки и Марьинки. В Авдеевке – 5 погибших, 20 раненых, масштабные пожары и разрушения жилья.

Волноваха и район – жесткие зачистки.

Мариуполь – в осаде. Обстреливает авиация, корабли, реактивная артиллерия. Военные героически защищают город.

Херсонская область. Прошедшие сутки в Херсонской области ознаменовались рядом взрывов и артобстрелов во всех районах области.

В областном центре начали появляться листовки якобы от комендантов с правилами пребывания в городе и запретом митингов, комендантским часом.

Николаевская область. Ночь прошла относительно спокойно, с утра по всей области – воздушная тревога.

Одесса. Одна воздушная тревога продолжавшейся и утром ночью.

Днепропетровская область. 21 марта и с утра 22 марта – обстрелы населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Разрушение есть. Жертв предварительно нет. Утром – тревога.

Кировоградская область. На Кировоградщине за прошедшие сутки – несколько затяжных воздушных тревог. Утром тоже сирены.

Ровенская область За прошедшие сутки – 7 воздушных тревог. Ракетные удары были 21 марта в начале суток и вечером, каждый раз по объектам военной инфраструктуры. 22 марта утром – одна воздушная тревога.

Волынь, Закарпатье, Львовщина, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкая область, Житомирщина, Винницкая область, Черкассы, Черновцы, Полтавщина, Запорожская область – спокойно, хотя в большинстве регионов были воздушные тревоги.