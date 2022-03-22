Росія застосувала новітні реактивні снаряди з "Торнадо-С" по Авдіївці

Російські військові завдали удару по Авдіївці новими реактивними снарядами з РСЗВ "Торнадо-С".

Джерело: Нацполіція, "Мілітарний"

Деталі: Поліція повідомила, що окупанти обстріляли місто з авіації та артилерії. Є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Руйнувань зазнали щонайменше 15 будинків.

"Мілітарний" звернув увагу, що поліція продемонструвала фотографію з блоком системи керування 9Б706 від так званого "високоточного" 300-мм реактивного снаряда 9М544/9M549 для реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Вони призначені для ураження об’єктів броньованої та неброньованої техніки, а також живої сили.