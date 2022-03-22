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Россия применила новейшие реактивные снаряды из Торнадо-С по Авдеевке

Роман ПетренкоВторник, 22 марта 2022, 10:12

Российские военные нанесли удар по Авдеевке новыми реактивными снарядами из РСЗО "Торнадо-С".

Источник: Нацполиция, "Милитарный"

Детали: Полиция сообщила, что оккупанты обстреляли город из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Разрушения потерпели не менее 15 домов.

"Милитарный" обратил внимание, что полиция продемонстрировала фотографию с блоком системы управления 9Б706 от так называемого высокоточного 300-мм реактивного снаряда 9М544/9M549 для реактивной системы залпового огня Торнадо-С.

Они предназначены для поражения объектов бронированной и небронированной техники, а также живой силы.

 

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Темы: войнаРосcия
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