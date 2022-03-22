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МЗС попередило Угорщину: ціллю РФ після України стануть її сусіди

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 09:23

У МЗС відреагували на останні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто попередженням, що у разі досягнення своєї мети в Україні РФ візьметься за її західних сусідів.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Ніколенко зазначив, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнення поширення війни за територію України і безпосереднього конфлікту НАТО та РФ. 

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"На його переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії. "Не провокувати Росію" - це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії", - зазначив речник МЗС.

Ніколенко наголосив: помилково вважати, що Угорщина, так само, як і будь-яка інша європейська країна, існує в вакуумі. 

"Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном", - заявив Ніколенко.

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Буквально вчора, за його словами, з’явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор. 21 березня в Ужгороді знешкодили диверсійну групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України. 

"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

Теми: УгорщинавійнаМЗС
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