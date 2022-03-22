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МЗС попередило Угорщину: ціллю РФ після України стануть її сусіди

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 10:23

У МЗС відреагували на останні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто попередженням, що у разі досягнення своєї мети в Україні РФ візьметься за її західних сусідів.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Ніколенко зазначив, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнення поширення війни за територію України і безпосереднього конфлікту НАТО та РФ. 

"На його переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії. "Не провокувати Росію" - це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії", - зазначив речник МЗС.

Ніколенко наголосив: помилково вважати, що Угорщина, так само, як і будь-яка інша європейська країна, існує в вакуумі. 

"Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном", - заявив Ніколенко.

Буквально вчора, за його словами, з’явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор. 21 березня в Ужгороді знешкодили диверсійну групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України. 

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"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

Теми: УгорщинавійнаМЗС
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