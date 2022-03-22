МЗС попередило Угорщину: ціллю РФ після України стануть її сусіди
У МЗС відреагували на останні заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто попередженням, що у разі досягнення своєї мети в Україні РФ візьметься за її західних сусідів.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі, який є у розпорядженні "Європейської правди".
Ніколенко зазначив, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнення поширення війни за територію України і безпосереднього конфлікту НАТО та РФ.
"На його переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії. "Не провокувати Росію" - це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії", - зазначив речник МЗС.
Ніколенко наголосив: помилково вважати, що Угорщина, так само, як і будь-яка інша європейська країна, існує в вакуумі.
"Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном", - заявив Ніколенко.
Буквально вчора, за його словами, з’явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор. 21 березня в Ужгороді знешкодили диверсійну групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України.
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"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, напередодні Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.