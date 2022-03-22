МИД предупредил Венгрию: целью РФ после Украины станут ее соседи

В украинском МИДе отреагировали на последние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупреждением, что в случае достижения своей цели в Украине РФ возьмется за ее западных соседей.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Николенко отметил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто акцентирует на необходимости избежания распространения войны за территорию Украины и непосредственного конфликта НАТО и РФ.

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"По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии. "Не провоцировать Россию" - это распространенный аргумент, когда нужно дать России больше пространства для агрессии", - отметил спикер МИД.

Пресс-секретарь подчеркнул: ошибочно считать, что Венгрия, как и любая другая европейская страна, существует в вакууме.

"Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас откровенно говорят российские послы за рубежом", - заявил Николенко.

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Буквально вчера, по его словам, появились доказательства, как ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию на Закарпатье, используя венгерский фактор. 21 марта в Ужгороде была обезврежена диверсионная группа, которая готовилась к совершению преступлений на территории Украины.

"Венгрия всегда позиционировала себя как защитника прав зарубежных венгров. Призываем Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической розни в Украине", - отметил Николенко.

Напомним, накануне Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, предлагаемой Польшей.