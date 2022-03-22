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На Вінниччині переселенці з Харківщини збирали для росіян інформацію

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 10:49
фото ілюстративне

20 березня оперативники Вінницького обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали пособників окупантів.

Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook

Пряма мова Борзова: "5 переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими і передавали їм зібрану інформацію.

У затриманих вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей".

Деталі: З підозрюваними працюють силовики.

Теми: Вінницька областьдержзрадавійнаРосія
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