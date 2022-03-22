Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Вінниччині переселенці з Харківщини збирали для росіян інформацію

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 09:49
На Вінниччині переселенці з Харківщини збирали для росіян інформацію
фото ілюстративне

20 березня оперативники Вінницького обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали пособників окупантів.

Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook

Пряма мова Борзова: "5 переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими і передавали їм зібрану інформацію.

Реклама:

У затриманих вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей".

Деталі: З підозрюваними працюють силовики.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Вінницька областьдержзрадавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
Вінницька область
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
Силовики ліквідували масштабну схему друку липових паспортів і прав водія
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: