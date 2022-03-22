На Винниччине переселенцы из Харьковщины собирали для россиян информацию
Вторник, 22 марта 2022, 09:49
20 марта оперативники Винницкого областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали пособников оккупантов.
Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook
Прямая речь Борзова: "5 переселенцев из Харьковской области поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.
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У задержанных изъята компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений".
Подробности: С подозреваемыми работают силовики.
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