На Винниччине переселенцы из Харьковщины собирали для россиян информацию

20 марта оперативники Винницкого областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали пособников оккупантов.

Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook

Прямая речь Борзова: "5 переселенцев из Харьковской области поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.

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У задержанных изъята компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений".

Подробности: С подозреваемыми работают силовики.