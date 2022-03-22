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Поліція показала звільнений Макарів: кожен другий будинок знищений або пошкоджений

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 10:43
Поліція показала звільнений Макарів: кожен другий будинок знищений або пошкоджений
Макарів. Фото з Facebook Нєбитова

У місті Макарів, який напередодні звільнили від окупантів, кожний другий будинок пошкоджений, або знищений.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова Нєбитова: "Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян".

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Деталі: Він оприлюднив відео, на якому видно пошкоджені та знищені російськими окупантами житлові будинки.

Також ворожий снаряд попав у відділення поліції у Макарові. Попри те, що будівлі відділення уже фактично немає, поліція, за словами Нєбитова, продовжує працювати у місті.

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Також він зазначив, що  на місці перебуває голова Макарівської ОТГ.  

Нєбитов додав, що ворог продовжує обстрілювати Макарів.

Передісторія: 

 

Теми: Київська областьвійна
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