Поліція показала звільнений Макарів: кожен другий будинок знищений або пошкоджений
У місті Макарів, який напередодні звільнили від окупантів, кожний другий будинок пошкоджений, або знищений.
Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook
Пряма мова Нєбитова: "Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян".
Деталі: Він оприлюднив відео, на якому видно пошкоджені та знищені російськими окупантами житлові будинки.
Також ворожий снаряд попав у відділення поліції у Макарові. Попри те, що будівлі відділення уже фактично немає, поліція, за словами Нєбитова, продовжує працювати у місті.
Також він зазначив, що на місці перебуває голова Макарівської ОТГ.
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Нєбитов додав, що ворог продовжує обстрілювати Макарів.
Передісторія:
- Уночі 22 березня Міністерство оборони України повідомило, що Макарів звільнили від окупантів.